Отечественные препараты подорожали на 16,4% за год

Объём госзакупок медикаментов для нужд города составил 12,25 миллиона упаковок. В денежном выражении затраты увеличились на 42,8 процента — до 33,48 миллиарда рублей. Основная доля в натуральном выражении приходится на отечественные препараты, однако в деньгах лидирует импорт.

В январе–мае 2026 года объём государственных закупок лекарственных средств для Санкт-Петербурга — с учётом федеральных и региональных льгот, а также больничных нужд — достиг 12,25 миллиона упаковок. По данным аналитической компании DSM Group, это на 20,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Наибольший прирост зафиксирован в категории препаратов для сердечно-сосудистой системы: их закупки выросли на 45 процентов — до 1,27 миллиона упаковок. На 40,7 процента (до 1,65 миллиона) увеличились закупки средств, влияющих на кроветворение. Лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ прибавили 17,5 процента, достигнув 2,44 миллиона упаковок.

В денежном выражении за пять месяцев было приобретено препаратов на 33,48 миллиарда рублей — на 42,8 процента больше, чем годом ранее. Средневзвешенная стоимость одной упаковки выросла на 18,4 процента, до 2733 рублей. При этом отечественные лекарства подорожали в среднем на 16,4 процента (до 1106 рублей за упаковку), тогда как импортные — лишь на 2,1 процента (до 10 048 рублей).

В натуральном выражении 81,8 процента закупок пришлось на российские препараты, однако их доля за год снизилась на 2,9 процентного пункта. Лидерами по объёму в упаковках стали "Озон Фармацевтика" (11,9 процента) и "Фармасинтез" (9,5 процента). В денежном выражении, напротив, преобладает импорт — 66,9 процента, что на 1,7 процентного пункта больше, чем год назад. Крупнейшие поставщики по выручке — Astrazeneca (12,5 процента) и F. Hoffmann-La Roche (8,5 процента).

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков пояснил, что с 2021 по 2026 год финансирование лекарственного обеспечения в городе выросло в 2,4 раза, что превышает среднероссийские темпы. По его словам, после введения санкций доля отечественных препаратов стала увеличиваться, однако многие из них производятся с использованием импортных компонентов, поэтому их себестоимость зависит от логистических факторов.

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