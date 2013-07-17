Встреча прошла в областной картинной галерее, губернатор Петербурга назвал ветеранов поколением Победителей и пригласил их в родной город.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 17 июля 2026 года провел встречу с жителями блокадного Ленинграда, ныне проживающими на территории Вологодской области. Мероприятие состоялось в Вологодской областной картинной галерее и стало частью официального визита петербургской делегации. На встрече также присутствовал глава Вологодской области Георгий Филимонов.

В обращении к ветеранам Александр Беглов отметил, что, несмотря на разделившие всех города, они навсегда сохранили дух ленинградцев. Он заверил, что Северная столица готова принять каждого блокадника из любого уголка России и мира, создав для этого все необходимые условия. Губернатор подчеркнул, что речь идет о поколении Победителей, для которых каждый день блокады становился сражением за жизнь. По его словам, подобный подвиг не имеет аналогов в мировой истории, и все пережившие осаду являются героями.

Особые слова были адресованы Вологодской земле, ставшей в военные годы спасением для сотен тысяч измученных людей. Александр Беглов напомнил, что местные жители отдавали эвакуированным последний хлеб, и эта общая боль навеки скрепила историю двух регионов.

Перед встречей делегация Петербурга возложила цветы к Мемориалу "Жителям блокадного Ленинграда" на Пошехонском кладбище. В годы войны Вологодская область приняла около 170 тысяч ленинградцев. Между Ленинградом и Череповцом функционировал так называемый воздушный мост: в осажденный город направлялись продовольствие и медикаменты, а обратными рейсами вывозили людей. Сегодня в регионе проживают 79 обладателей знака "Житель блокадного Ленинграда", многие из которых с 1992 года объединены в местную общественную организацию.

В ходе разговора губернатор Петербурга напомнил о принятом в год 80-летия Великой Победы законе, который по инициативе блокадников и при поддержке Президента восстановил историческую справедливость. Теперь статус и все предусмотренные льготы распространяются в том числе на тех, кто находился в осажденном городе менее четырех месяцев.

Фото: пресс-служба Смольного