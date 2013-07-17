В Петербурге задумали проект памятника Кириллу

Памятник Кириллу Лаврову откроют осенью 2026 года.

Градостроительный совет Санкт-Петербурга утвердил эскизный проект памятника народному артисту СССР и почетному гражданину города Кириллу Лаврову. Авторами выступили скульптор Георгий Франгулян и архитектор Олег Харченко. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в центре композиции разместится фигура актера в движении, с узнаваемой походкой и распахнутым пиджаком. Круглый постамент решен в виде театральной сцены. Высота всего монумента составит 2,5 метра, передает КП-Петербург.

Местом установки выбран Ораниенбаумский сад на Петроградской стороне. Закладной камень там появился еще 15 сентября 2025 года, в день столетнего юбилея Лаврова. Торжественное открытие планируется на осень текущего года. Его приурочат сразу к двум датам: ко дню рождения артиста и к 150-летию Союза театральных деятелей России. Кирилл Лавров известен широкому зрителю по фильмам "Живые и мертвые", "Братья Карамазовы", "Укрощение огня" и "Мой ласковый и нежный зверь". Много лет он служил в Большом драматическом театре и возглавлял Ленинградское отделение СТД.

Фото: КГА