В Петербурге и Москве проведут мероприятие к 120-летию Шостаковича

Санкт-Петербургская филармония совместно с Московской государственной консерваторией подготовила программу к 120-летию Дмитрия Шостаковича. В нее войдут концерты, научная конференция и художественная выставка.

Санкт-Петербургская филармония, как правило, представляет собой крупный культурный проект, приуроченный к 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. О подготовке программы в учреждении, пишет spb.aif.ru.

Проект реализуют совместно с Московской государственной консерваторией имени Чайковского. Его проведение стало возможным благодаря соглашению о поддержке со стороны правительства в 2024 году.

В начале ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории звучит Молодежный камерный оркестр. После концерта пройдет Всемирная научная конференция "Шостакович и отечественная композиторская школа XX века". В ходе форума специалисты обсудили преподавательскую деятельность композитора в Московской консерватории, его сотрудничество с Ленинградской филармонией, влияние современников и современный подход к осмыслению его творческого наследия.

Частью юбилейной программы также будет представлена ​​выставка "Дмитрий Шостакович Графика судьбы. Александр Траугот". Экспозицию откроют в фойе Большого зала Московской консерватории. Посетителям представлены графические работы известного петербургского художника Александра Траугота, посредством которых раскроются разные границы личности и творческий путь композитора.

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