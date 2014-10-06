Андрей Аршавин вспомнил, как в детстве стал жертвой грабителей на Черной речке

Футболист признался, что плакал когда с него сняли кофту.

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин в интервью проекту FONtour поделился воспоминаниями о нападении, которое произошло с ним в детстве в Санкт-Петербурге. По словам бывшего футболиста, инцидент случился в 90-е годы на Черной речке.

Он рассказал, что шёл через парк к метро после того, как навестил друга, жившего в немецких домах на набережной. Внезапно к нему подошли трое или четверо незнакомцев. Аршавин признался, что испугался и заплакал. Злоумышленники приказали снять кофту, и он выполнил их требование, после чего его отпустили.

Экс-футболист признался, что до сих пор задаётся вопросом, почему он не попытался убежать. Ему было около 12 лет, и он был слишком мелким, чтобы оказать сопротивление. Аршавин также отметил, что подобные случаи были не редкостью в то время.

Справка: Андрею Аршавину 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. В составе "Зенита" он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. В 2008 году в составе сборной России дошёл до полуфинала чемпионата Европы. С 2009 по 2012 год выступал за лондонский "Арсенал", забив 31 мяч в 144 матчах.

Ранее Аршавин заявил, что "Зениту" нужен еще один нападающий.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"