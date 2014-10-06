Беглов обсудил с митрополитом Саввой сохранение исторической памяти

В ходе визита делегации Петербурга в Вологодскую область губернатор Александр Беглов встретился с митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой.

В рамках рабочего визита делегации Санкт-Петербурга в Вологодскую область губернатор Александр Беглов встретился с митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой. Вместе они осмотрели церковь Иоанна Предтечи в Рощенье, где сохранились уникальные фрески начала XVIII века. Как сообщили в пресс-службе Смольного, этот храм — один из немногих в регионе, уцелевших после реконструкций прошлого века. Сейчас он является центром духовной жизни Вологды, а при нём работает музей древнерусской живописи.

На встрече стороны обсудили реализацию совместных инициатив, в том числе по реставрации святынь Вологодской земли. Специалисты Российской национальной библиотеки уже занимаются оцифровкой средневековых рукописей Кирилло-Белозерского монастыря. Также организуются совместные выставочные проекты.

Важным направлением взаимодействия губернатор назвал паломнический туризм. Два региона объединяет туристический проект "Великий Русский Северный Путь". Петербургский участок называется "Путь под сенью апостола Петра", а маршрут по Вологодской области — "Северная Фиваида". Кроме того, Духовная академия Северной столицы много лет сотрудничает с Вологодской духовной семинарией.

Губернатор напомнил, что в этом году Санкт-Петербургская епархия отмечает 80-летие возрождения духовных школ. Он предложил организовать в этот памятный год обменные поездки и экскурсии для будущих священнослужителей Петербурга и Вологды.

Фото: пресс-служба Смольного