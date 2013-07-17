ДТП с тремя машинами на Красносельском шоссе парализовало движение

Авария с участием минимум трех автомобилей произошла вечером 17 июля 2026 года у моста Скачки, движение оказалось парализовано в обе стороны до КАД.

В Красном Селе на Красносельском шоссе вечером 17 июля 2026 года столкнулись как минимум три легковых автомобиля. Дорожный инцидент случился на участке рядом с автозаправочной станцией "Роснефть" перед мостом Скачки, если двигаться в направлении Красного Села. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Транспортный коллапс, Красное Село. Новости и события".

Очевидцы сообщают, что в результате столкновения есть пострадавшие. На место оперативно прибыли две бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники дорожно-патрульной службы и Росгвардии. Обстоятельства, при которых произошла авария, пока выясняются.

Из-за дорожно-транспортного происшествия движение на шоссе оказалось серьезно затруднено в обоих направлениях. Автомобильный затор растянулся от места аварии до кольцевой автодороги. Водителям рекомендуется искать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка.

Фото: Telegram/"Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события"