Объявление о жильце дома зараженным туберкулезом взбудоражило население Выборга

В минувший понедельник, на одном из жилых многоквартирных домов в Выборге появилось необычное и даже пугающее объявление о том, что в данном здании проживает больной туберкулезом. Известие не на шутку взволновало жильцов, сообщает информационное агентство "Ivyborg.ru".
Информация об инциденте впервые появилась в одном из Instagram-аккаунтов местного паблика, после чего мгновенно распространилась в соцсетях и взбудоражила население.
Автор объявления информирует жильцов многоквартирного дома о том, что у одного из жильцов обнаружен туберкулез. В связи с этим, соседям по подъезду необходимо пройти профилактическое обследование.
Некоторые пользователи предполагают, что автор — всего-навсего предприимчивый маркетолог и повода для волнения нет.
Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"
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