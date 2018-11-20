Объявление о жильце дома зараженным туберкулезом взбудоражило население Выборга

Достоверность информации под большим вопросом.

В минувший понедельник, на одном из жилых многоквартирных домов в Выборге появилось необычное и даже пугающее объявление о том, что в данном здании проживает больной туберкулезом. Известие не на шутку взволновало жильцов, сообщает информационное агентство "Ivyborg.ru".

Информация об инциденте впервые появилась в одном из Instagram-аккаунтов местного паблика, после чего мгновенно распространилась в соцсетях и взбудоражила население.

Автор объявления информирует жильцов многоквартирного дома о том, что у одного из жильцов обнаружен туберкулез. В связи с этим, соседям по подъезду необходимо пройти профилактическое обследование. Некоторые пользователи предполагают, что автор — всего-навсего предприимчивый маркетолог и повода для волнения нет.

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"