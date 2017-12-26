Видео: на Сенной рынок наведался ОМОН

Около полусотни бойцов подразделения ОМОН решили навестить торговцев на Сенном рынке, сообщает 26 декабря "Фонтанка".
Известно, что днем на рынок заехала колонна автомобилей спецслужб. Из грузовиков на встречу к продавцам вышло около пятидесяти бойцов и рассредоточились по всей территории. Вероятно, торговцев из средней Азии ожидает проверка документов.
Информацию о рейде на Сенной подтвердили в ГУ Росгвардии Петербурга и области. Проверку устроили по инициативе УМВД Адмиралтейского района.
Предположительно, данные меры связаны со вчерашним инцидентом на Апраксином дворе. Ранее Piter.tv сообщал, что на Апраксином дворе в борьбе за арендное место 50 человек устроили перестрелку.