В Смольном чиновникам вручили государственные награды

Вручение наград провели перед заседанием правительства.

В субботу утром 28 апреля в Смольном вручили государственные награды главам комитетов и вице-губернатору. Об этом сообщило издание "Мойка 78".

Вручение наград провели перед заседанием правительства. Благодарственное письмо от Президента вручили председателю Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ренате Абдулиной. Она получила награду за подготовку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 2017 году в Сочи.

Вице-губернатору Анне Митяниной вручили благодарственное письмо от Министерства труда и социальной защиты. Власти отметили ее за "успешную организацию работы в социально-трудовой сфере в Северной столице".

Наградили также Эльгиза Качаева, главу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Губернатор отметил его "эффективную службу" как чиновника и поздравил его с 55-летием. Нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие" наградили председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.

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