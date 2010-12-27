OBLADAET во время концерта несколько раз прыгнул в толпу фанатов

11 ноября на сцене Aurora Concert Hall выступил с большим концертом бывший иркутянин, а ныне житель Санкт-Петербурга рэпер Назар Вотяков или более известный как OBLADAET

За полтора часа до начала концерта выстроилась огромная очередь поклонников у входа. Но еще два года назад молодой артист и не думал, что будет собирать залы такого масштаба, а на своей странице публиковать посты с подписью " ПОЛНЫЙ SOLD-OUT".





Весь концерт фанаты без перерыва читали и раскачивали зал вместе с рэпером. OBLADAET отблагодарил своих поклонников. Трижды выпрыгивал в толпу со словами "я хочу самый большой мошпит!", выбросил в зал свою футболку, а так же парню, который зачитал отрывок его текста, подарил солнцезащитные очки. Исполнитель не скрывает своей тяги к дорогим вещам, поэтому не исключено, что фанат стал счастливым обладателем эксклюзивного подарка.



OBLADAET исполнил самые популярные композиции со всех альбомов, а так же кусочек нового трека. На совместном треке "Когда гаснет свет" на сцену вышел друг и коллега артиста YANIX, что стало приятной неожиданностью для петербуржцев.





Фанаты сравнивают этот концерт с предыдущими, говоря, что это был один из самых лучших, на котором они были. Еще до того, как рэпер вышел на сцену, толпа запускала волну и устраивала слэм.



OBLADAET – один из самых техничных и ярчайших новичков на российской рэп-сцене. Будем надеяться, что артист продолжит свою музыкальную деятельность и не перестанет радовать поклонников свежими релизами.

Видео и фото - PiterTV

Ксения Крохина