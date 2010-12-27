В Петербурге прошел координационный совет Регионального отделения Фонда социального страхования РФ

В Петербурге прошел координационный совет Регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности принял в нем участие.

По словам организаторов, только в Санкт-Петербурге Фонд обслуживает более 3 миллионов человек. Из них 100 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В отчетном периоде петербургским отделением обеспечены более 76 тысяч инвалидов, выдано 4 393 кресел-колясок, 138 996 протезно-ортопедических изделий, 3 574 слуховых аппаратов, более 20 миллионов изделий ежедневного ухода (спецсредств при нарушениях функций выделения, абсорбирующего белья и подгузников). Предусматриваются различные способы получения средств реабилитации: возможна доставка на дом и выдача в разных районах города.

Сенатор отметил: «Как видим из отчета, обязательства ФСС выполнены в полном объеме. При этом в Совет Федерации поступают обращения с указанием на проблемы с обеспечением инвалидов памперсами и прочим абсорбирующим бельем. С одной стороны, каждая государственная структура по отдельности свои обязательства выполняет, а проблемы все равно есть. Есть перерывы в обеспечении, не до конца отрегулирован процесс компенсации. Если инвалид приобрел ТСР самостоятельно, возникают сбои при закупках. Здесь необходимо рассмотреть вопрос полномочий субъектов и вопросы своевременности финансирования со стороны Минфина РФ. Нужно отладить механизм, чтобы не было огромных очередей в центрах выдачи ТСР и, конечно, нужно оградить инвалидов от дополнительных проблем, связанных с доказыванием своих прав».