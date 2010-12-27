Новости "Зенита": Фурсенко урежут полномочия, нового тренера еще не нашли

Совет директоров "Зенита" начнет руководить клубом по новым правилам.

В результате заседания Совета директоров футбольного клуба "Зенит" было принято решение об урезании полномочий главы клуба Сергея Фурсенко. Несмотря на серьезные ограничения, руководитель организации не будет переизбран.

Как сообщает "Фонтанка.ру", генеральный директор "Зенита" стал объектом жесткой критики со стороны главы "Газпрома" Алексея Миллера. В ходе обсуждения участники собрания согласились о необходимости согласования важных решений со всем Советом клуба. К таковым относятся, например, вопросы трансфера спортсменов.

Кто станет новым тренером "Зенита"?

В настоящее время Совет не принял окончательного решения. В списке кандидатов на пост остались три фамилии. Стоит отметить, что выбор осуществят при общей поддержке всего Света директоров, возглавляет который Александр Дюков. В него входят руководители различных подразделений "Газпрома", начальник службы безопасности группы компаний Сергей Хмяков.

Напомним, что в 2018 году петербургский клуб сине-бело-голубых стал пятым в списке российских футбольных команд. Из-за неудачного сезона "Зенит" досрочно "расстался" с Роберто Манчини - главным тренером.

Фото: fc-zenit.ru

