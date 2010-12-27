Новогодний книжный салон в Петербурге откроется 14 декабря

Четырехдневное мероприятие пройдет в центре дизайна ARTPLAY.

С 14 декабря стартует второй Санкт-Петербургский новогодний книжный салон. Мероприятие станет заключительным литературным событием в городе в этом году, отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Петербуржцам предлагают посетить культурологический марафон "Все грани Гранина" и узнать больше о жизни и творчестве писателя. В этом году в России отметили 100-летие со дня рождения литератора.

В рамках салона наградят трех победителей литературного конкурса "Неизвестный Петербург". Более 500 участников прислали свои работы на тему Года театра.

Также для посетителей выступят студенты РГИСИ с поэтической композицией "Петербург. От Пушкина до Бродского".

Книжный салон в пространстве ARTPLAY продлится до 17 декабря.

Фото: knigaspb.ru