Новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге посетили почти 1,5 миллиона человек

К сожалению, не удалось избежать и трагедий в праздничные выходные.

Новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге посетили 1 миллион 47 тысяч человек. В эти дни ежедневно до 3000 сотрудников МЧС, спасателей и полицейских следили за безопасностью в городе. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации территориальных органов МЧС России по Северо-Западному федеральному округу Александр Бондар.

В начинающемся новом году не удалось избежать трагедий, в период праздников произошло 194 пожара, в которых погибли 2 человека. Одна женщина погибла в саму новогоднюю ночь, вторая - 4 января. Оба пожара произошли в жилых помещениях.

В 2019 году в Петербурге было организовано 18 площадок, для запуска пиротехники, однако, они не пользуются особым спросом и в праздники от салютов пострадали 18 человек, 12 из них были госпитализированы. Также 1 человек погиб при запуске салюта в Буграх Ленинградской области.

Не обошлось и без "моржей". В новогоднюю ночь из воды на канале Грибоедова вытащили китайца, который совсем не понимает по-русски. Он получил переохлаждение, но сейчас с ним уже все в порядке. И уже 4 января с воды снимали двух людей, которые оказались на мотосанях на льду.

Одну петербурженку мы потеряли в новогодние праздники, но уже на лыжном курорте в Кировске. Произошел сход лавины, который накрыл трех человек. Один парень смог самостоятельно выбраться, одну девушку вытащили и одна петербурженка получила травмы несовместимые с жизнью. Александр Бондар

Как оказалось, люди пострадали по своей вине, так как катались в запрещенном месте, не предназначенном для этого.

Фото: Piter.TV