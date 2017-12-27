Станцию метро "Новочеркасская" закрывали на 20 минут

В Петербурге закрывали на проверку еще одну станцию подземки.

Станцию метро "Новочеркасскую" закрывали на 20 минут. Сегодня, 19 января, станция "оранжевой ветки" петербургского метро была закрыта по техническим причинам. Об этом стало известно благодаря службе информирования городской подземки. "Новочеркасскую" закрыли в 16.36 и открыли через 20 минут. Все это время поезда проезжали объект, не останавливаясь. Остальных пассажиров эвакуировали со станции.

По предварительным данным, причиной транспортного ЧП стал бесхозный предмет. После проверки забытые на платформе вещи оказались обычными безобидными "потеряшками". С 17 часов станция метро "Новочеркасская" работает в обычном режиме.

Ранее мы писали, что "Техноложку" открыли через 17 минут.