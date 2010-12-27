Новым директором музея обороны и блокады Ленинграда станет Елена Лезеик

Пост директора Сергея Куросава сменила Елена Лезик.

Комитет по культуре назначил нового директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Им стала Елена Лезик сменившая Сергея Куросава.

Новый директор обладает большим и ценным опытом на руководящих должностях в музейной сфере. До этого Елена 15 возглавляла «Монумент героическим защитникам Ленинграда», являющимся филиалом Музея истории Санкт-Петербурга.

С 2003 года были начаты выставочные проекты, сейчас в филиале регулярно проходят выставки исторический фотографий, художественных произведений и других предметов. За 10 лет монумент дважды капитально ремонтировали, что позволяет и по сей день сохранять это масштабное сооружение.

Елена Лезик вступила в полномочия директора Государственного мемориального музея 3 октября 2017 года.

Фото: instagram / ogapeeva