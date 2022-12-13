В Ленобласти выбрали нового председателя комитета по физической культуре и спорту

Должность занял один из самых опытных представителей ведомства Евгений Пономарев.

В 47-ом регионе определили нового главу комитета по физической культуре и спорту: руководящий пост занял один из наиболее опытных сотрудников ведомства Евгений Пономарев. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

До этого чиновник был первым заместителем председателя комитета и занимался кураторством строительства ряда спортивных объектов Ленобласти. Глава региона отметил такое качество Пономарева, как порядочность, подтверждённую служебными проверками и отзывами коллег.

Напомним, что предыдущим председателем ведомства был Дмиртий Иванов. Чиновника освободили от занимаемой должности 10 марта: он оставил руководство по собственному желанию.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко