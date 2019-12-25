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Новый материал может сделать самолеты не громче фена
Сегодня, 12:19
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Новый материал может сделать самолеты не громче фена

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Ученые создали новые материал из графена и поливинилового спирта.

Ученые создали новый аэрогель из графена и поливинилового спирта. Этот материал поможет сделать двигатели самолетов не громче фена. Статья была опубликована в журнале Scientific Reports.

Плотность нового аэрогеля составляет 2,1 кг на кубический метр. Получается, что материал в два раза плотнее воздуха. Это делает его самой легкой звукоизолирующей структурой из когда-либо изготовленных. В статье говорится, что если отделать этим материалом двигатель самолета, то шум должен уменьшиться со 105 децибел до 16 децибел.

В настоящий момент ученые работают над тем, чтобы увеличить теплоотдачу материала. Это необходимо, чтобы он не перегревался.

Фото: pixabay 

Теги: аэрогель из графена и поливинилового спирта, тихие самолеты
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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