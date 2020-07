Релиз пластинки состоится 11 сентября 2020 года.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре. Об этом заявил сам музыкант.

Альбом получил название "We Are Chaos". В него войдут десять треков: "Red, Black and Blue", "We Are Chaos", "Don"t Chase The Dead", "Paint You With My Love", "Half-way & One Step Forward", "Infinite Darkness", "Perfume", "Keep My Head Together", "Solve Coagula" и "Broken Needle".

Это концептуальный альбом. В нем так много комнат, шкафов, сейфов и ящиков Мэрилин Мэнсон

Релиз пластинки планируется на 11 сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Blackpink назвала дату выхода дебютного альбома.

Фото: Мэрилин Мэнсон/вк