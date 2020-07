Название альбома и заглавного трека пока держатся в секрете.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Blackpink назвала дату выхода дебютного альбома. Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что записи соответствующего альбома могут принять участие известные западные исполнители. Отметим, что название альбома и заглавного трека пока держатся в секрете. Участницы Blackpink заявили, что трек из нового альбома представят уже в августе.

Ранее Blackpink презентовала сингл "How you like that", который набрал за месяц 100 миллионов прослушиваний.

Ранее мы сообщали о том, что группа Maroon 5 сняла клип на песню "Nobody"s love" на смартфон.

Видео:Blackpink/YT