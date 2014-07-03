Из-за самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, в ролике появляется только вокалист коллектива Адам Левин.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что группа Maroon 5 сняла клип на песню "Nobody"s love" на смартфон. Ролик опубликован на YouTube-страничке музыкантов.

Из-за самоизоляции во время пандемии COVID-19 в ролике появился лишь вокалист коллектива Адам Левин. По сюжету он просто сидит на заднем дворе своего дома и размышляет о романтических чувствах.

Ролик полностью снят на iPhone.

Ранее мы сообщали о том, что опубликованы первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".

Видео:Maroon 5/YT