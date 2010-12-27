Новые технологии обследования в медицинском центре Линия жизни на Бухарестской

Линия жизни, Санкт-Петербург проводит изучение состояния здоровья своих пациентов на инновационном оборудовании с применением новейших медицинских технологий.

Бесплатная диагностика в медицинском центре с проведением комплексного обследования и получением заключения стала возможна. Линия жизни, Бухарестская, 32, Санкт-Петербург проводит изучение состояния здоровья своих пациентов на инновационном оборудовании с применением новейших медицинских технологий. Результат комплексного обследования оформляется выдачей исчерпывающего заключения. При необходимости медицинского вмешательства специалисты центра выдадут рекомендации и предложат варианты лечения. Прохождение обследования не обязывает пациента к лечению и проводится абсолютно бесплатно.

Направления деятельности

Центр выделяет приоритетные направления деятельности, связанные с выявлением и лечением заболеваний сердечно-сосудистой, неврологической, опорно-двигательной и других важнейших систем. Предоставляет услуги в области миостимуляции и массажа. Действует современный кабинет прессотерапии. Двери центра всегда открыты перед теми, кто проявляет заботу о своем здоровье.

Персонал

Сотрудники центра – высококвалифицированные специалисты. Наличие сертификатов и подтвержденного опыта работы являются обязательным условием при трудоустройстве. Главный врач медицинского центра уверен, что, заботясь о себе, человек создает здоровую атмосферу в своем окружении.

Пациенты

Многочисленные отзывы об ООО Линия жизни на Бухарестской говорят о доверии нескольких тысяч человек. Об этом свидетельствуют положительные слова, оставленные пациентами центра в знак признательности за оказанную помощь.

Рекомендации

Проявлять заботу о своем здоровье нужно постоянно. В первую очередь, это относится к тем, кто привык откладывать обращение к врачу до тех пор, пока положение не становится критическим.

Причиной обращения за помощью в медицинский центр может стать наличие лишнего веса, боли в спине и суставах. Затягивать с прохождением обследования врачи не советуют. И уже при первых симптомах рекомендуют пройти бесплатную диагностику в центре Линия жизни, который находится на Бухарестской улице, 32.

Важно понимать, что большинство услуг в клиниках Санкт-Петербурга платные. Их стоимость начинается от нескольких тысяч рублей, а по объему проводимых диагностических процедур уступают Линии жизни.

Цели диагностики здоровья

Питерский медицинский центр Линия жизни основной целью своего существования считает проявление искренней заботы о здоровье своих пациентов. Своевременная диагностика состояния организма в центре позволит избежать усугубления ситуации.

Сложившийся в стране стереотип о том, что к врачу нужно обращаться только когда заболел, ошибочен. Проходить обследование состояния здоровья нужно минимум один раз в год.

Распространенное мнение о том, что целью медицинских клиник является выуживание денег их карманов людей - заблуждение! Именно поэтому сотрудники медицинского центра Линия жизни решили проводить диагностику совершено бесплатно и будут искренне рады за человека, диагностика состояния здоровья которого не выявит заболеваний.

В заключении

Не затягивайте с диагностикой. Проверяйте состояние своего здоровья со сменой сезонов. Соблюдайте рекомендации врачей. Питайтесь правильно и ведите здоровый образ жизни. А в случае необходимости Вы теперь знаете, куда обращаться.