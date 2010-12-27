Новые технологии обследования в медицинском центре Линия жизни на Бухарестской

Бесплатная диагностика в медицинском центре с проведением комплексного обследования и получением заключения стала возможна. Линия жизни, Бухарестская, 32, Санкт-Петербург проводит изучение состояния здоровья своих пациентов на инновационном оборудовании с применением новейших медицинских технологий. Результат комплексного обследования оформляется выдачей исчерпывающего заключения. При необходимости медицинского вмешательства специалисты центра выдадут рекомендации и предложат варианты лечения. Прохождение обследования не обязывает пациента к лечению и проводится абсолютно бесплатно.
Направления деятельности
Центр выделяет приоритетные направления деятельности, связанные с выявлением и лечением заболеваний сердечно-сосудистой, неврологической, опорно-двигательной и других важнейших систем. Предоставляет услуги в области миостимуляции и массажа. Действует современный кабинет прессотерапии. Двери центра всегда открыты перед теми, кто проявляет заботу о своем здоровье.
Персонал
Сотрудники центра – высококвалифицированные специалисты. Наличие сертификатов и подтвержденного опыта работы являются обязательным условием при трудоустройстве. Главный врач медицинского центра уверен, что, заботясь о себе, человек создает здоровую атмосферу в своем окружении.
Пациенты
Многочисленные отзывы об ООО Линия жизни на Бухарестской говорят о доверии нескольких тысяч человек. Об этом свидетельствуют положительные слова, оставленные пациентами центра в знак признательности за оказанную помощь.
Рекомендации
Проявлять заботу о своем здоровье нужно постоянно. В первую очередь, это относится к тем, кто привык откладывать обращение к врачу до тех пор, пока положение не становится критическим.
Причиной обращения за помощью в медицинский центр может стать наличие лишнего веса, боли в спине и суставах. Затягивать с прохождением обследования врачи не советуют. И уже при первых симптомах рекомендуют пройти бесплатную диагностику в центре Линия жизни, который находится на Бухарестской улице, 32.
Важно понимать, что большинство услуг в клиниках Санкт-Петербурга платные. Их стоимость начинается от нескольких тысяч рублей, а по объему проводимых диагностических процедур уступают Линии жизни.
Цели диагностики здоровья
Питерский медицинский центр Линия жизни основной целью своего существования считает проявление искренней заботы о здоровье своих пациентов. Своевременная диагностика состояния организма в центре позволит избежать усугубления ситуации.
Сложившийся в стране стереотип о том, что к врачу нужно обращаться только когда заболел, ошибочен. Проходить обследование состояния здоровья нужно минимум один раз в год.
Распространенное мнение о том, что целью медицинских клиник является выуживание денег их карманов людей - заблуждение! Именно поэтому сотрудники медицинского центра Линия жизни решили проводить диагностику совершено бесплатно и будут искренне рады за человека, диагностика состояния здоровья которого не выявит заболеваний.
В заключении
Не затягивайте с диагностикой. Проверяйте состояние своего здоровья со сменой сезонов. Соблюдайте рекомендации врачей. Питайтесь правильно и ведите здоровый образ жизни. А в случае необходимости Вы теперь знаете, куда обращаться.
Хороший мед центр, которому смело можно доверить свое здоровье. Все технологии современные.
Я очень рад,что у нас появился такой современный медицинский центр,где работает по настоящему профессиональный персонал!
Замечательный центр с современными технологиями.
Хочу сказать, что в данном центре действительно есть все для профессионального лечения. Квалифицированные врачи всегда смогут правильно поставить Вам диагноз и назначить правильное лечение Вашего недуга!
Несколько раз приходилось обращаться в "Линию жизни"
Я очень признателен персоналу и врачам, которые меня консультировали. Всегда от них получал адекватное лечение и ответы на вопросы
Проходил полную дииагностику в данном медецинском центре. Очень порадовало профессионализм работников, новизна оборудования, отличный интерьер. Спасибо вам.
Очень хорошо, что есть такие центры с хорошим оборудованием и специалистами.
Клиника очень понравилось, отсутствуют очередя, высококвалифицированный персонал, уровень обслуживания на высоте, престижный интерьер, сразу скажу клиника не эконом вариант, но на здоровье лучше не экономить! Каждый год посещаю и не жалею потраченных денег! Советую.
Центр имеет прекрасное диагностическое оборудования для профилактических обследований людей. Это очень важно, потому что всегда легче не допускать хронических болезней , чем потом их лечить. Персонал грамотный и дружелюбный. Спасибо Вам.
очень радует квалификация и новейшее оборудование данного центра, в таких условиях можно быстро диагностировать любое заболевание, и начать его лечить, так было со мной, за что Я очень благодарен работникам данной клиники, они буквально поставили меня на ноги!
Периодически прохожу полную диагностику в разных клиниках, но когда узнала о данном медицинском центре, то конечно ощутила разницу в обслуживании и в инновационном оборудовании. Приятно, когда к пациентам относятся так хороши и внимательно!
Замечательный центр, тут действительно работают настоящие профессионалы и специалисты своего дела. Диагностику провели очень тщательно при помощи современного оборудования. Отличный коллектив.
Обширный спектр услуг, отличные специалисты, хорошее отношение к клиентам. Принимают по записи в своё время, никаких очередей. Обращение со стороны персонала вежливое, уважительное.
Я уже некоторое время пользуюсь услугами центра "Линия жизни". Придраться абсолютно не к чему: сотрудники - профессионалы, оборудование хорошее, цены приемлемые. И результатом лечения я, естественно, довольна!
Сделал свой выбор на этой клинике и не прогадал,особо хочу отметить профессионализм врачей,которые вовремя выявили проблему
Проведение диагностики в этом медицинском центре это гарантия точного прогнозирования всех видов заболевания.
Соглашусь полностью, что это один из самых лучших медицинских центров! Очень отзывчивый персонал! Отличное и профессиональное оборудование! Очень профессиональный персонал! Очень нам помогли! Спасибо Вам!
Как по мне один из самых лучших клиник, все на высоком уровне, такого нигде в стране не найдешь
Долгое время были проблемы со спиной. Сделал здесь компьютерную томографию позвоночника, всё подробно объяснили, спасибо.
Даже не поверил сразу,что такое возможно.Но это действительно так!Отличный центр,рекомендую!
Хочу сказать, что обслуживание здесь находится на высшем уровне. А новейшее оборудование позволит точно поставить диагноз и назначить правильное лечение!
проведение диагностики в этом медцентре-залог отсутствия проблем в будущем
Очень понравился ваш мед.центр, хорошее обслуживание и приятный персонал
Основатели и владельцы реально думают о будущем своей страны , которое тесно связано со здоровьем ее граждан . Это радует и вселяет надежду ...
Хороший мед центр, которому смело можно доверить свое здоровье. Все технологии современные.
Отличный мед центр, диагностику провели доскональную и назначили правильный курс лечения. Специалисты высокого уровня и добродушное отношение к пациентам.
Обследоваться нужно эпизодически и здоровым людям. Это жизнь, поэтому советую обращаться туда, где к вам отнесутся с вниманием и готовы выслушать проблемы. Питерский медицинский центр Линия жизни как раз и есть такое место.
Это отличный центр , в последнее время хожу только сюда
Да обследоваться нужно переодически