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Новые технологии обследования в медицинском центре Линия жизни на Бухарестской
22 октября, 17:00
29
nastya960
1416

Новые технологии обследования в медицинском центре Линия жизни на Бухарестской

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Линия жизни, Санкт-Петербург проводит изучение состояния здоровья своих пациентов на инновационном оборудовании с применением новейших медицинских технологий.

Бесплатная диагностика в медицинском центре с проведением комплексного обследования и получением заключения стала возможна. Линия жизни, Бухарестская, 32, Санкт-Петербург проводит изучение состояния здоровья своих пациентов на инновационном оборудовании с применением новейших медицинских технологий. Результат комплексного обследования оформляется выдачей исчерпывающего заключения. При необходимости медицинского вмешательства специалисты центра выдадут рекомендации и предложат варианты лечения. Прохождение обследования не обязывает пациента к лечению и проводится абсолютно бесплатно.

Направления деятельности

Центр выделяет приоритетные направления деятельности, связанные с выявлением и лечением заболеваний сердечно-сосудистой, неврологической, опорно-двигательной и других важнейших систем. Предоставляет услуги в области миостимуляции и массажа. Действует современный кабинет прессотерапии. Двери центра всегда открыты перед теми, кто проявляет заботу о своем здоровье.

Персонал

Сотрудники центра – высококвалифицированные специалисты. Наличие сертификатов и подтвержденного опыта работы являются обязательным условием при трудоустройстве. Главный врач медицинского центра уверен, что, заботясь о себе, человек создает здоровую атмосферу в своем окружении.

Пациенты

Многочисленные отзывы об ООО Линия жизни на Бухарестской говорят о доверии нескольких тысяч человек. Об этом свидетельствуют положительные слова, оставленные пациентами центра в знак признательности за оказанную помощь.

Рекомендации

Проявлять заботу о своем здоровье нужно постоянно. В первую очередь, это относится к тем, кто привык откладывать обращение к врачу до тех пор, пока положение не становится критическим.

Причиной обращения за помощью в медицинский центр может стать наличие лишнего веса, боли в спине и суставах. Затягивать с прохождением обследования врачи не советуют. И уже при первых симптомах рекомендуют пройти бесплатную диагностику в центре Линия жизни, который находится на Бухарестской улице, 32.

Важно понимать, что большинство услуг в клиниках Санкт-Петербурга платные. Их стоимость начинается от нескольких тысяч рублей, а по объему проводимых диагностических процедур уступают Линии жизни.

Цели диагностики здоровья

Питерский медицинский центр Линия жизни основной целью своего существования считает проявление искренней заботы о здоровье своих пациентов. Своевременная диагностика состояния организма в центре позволит избежать усугубления ситуации.

Сложившийся в стране стереотип о том, что к врачу нужно обращаться только когда заболел, ошибочен. Проходить обследование состояния здоровья нужно минимум один раз в год.

Распространенное мнение о том, что целью медицинских клиник является выуживание денег их карманов людей - заблуждение! Именно поэтому сотрудники медицинского центра Линия жизни решили проводить диагностику совершено бесплатно и будут искренне рады за человека, диагностика состояния здоровья которого не выявит заболеваний.

В заключении

Не затягивайте с диагностикой. Проверяйте состояние своего здоровья со сменой сезонов. Соблюдайте рекомендации врачей. Питайтесь правильно и ведите здоровый образ жизни. А в случае необходимости Вы теперь знаете, куда обращаться.

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Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

    Вчера 16:38

    Хороший мед центр, которому смело можно доверить свое здоровье. Все технологии современные.

    0
    Вчера 16:16

    Я очень рад,что у нас появился такой современный медицинский центр,где работает по настоящему профессиональный персонал!

    0
    Вчера 15:03

    Хочу сказать, что в данном центре действительно есть все для профессионального лечения. Квалифицированные врачи всегда смогут правильно поставить Вам диагноз и назначить правильное лечение Вашего недуга!

    0
    Вчера 14:43

    Несколько раз приходилось обращаться в "Линию жизни"
    Я очень признателен персоналу и врачам, которые меня консультировали. Всегда от них получал адекватное лечение и ответы на вопросы

    0
    Вчера 14:39

    Проходил полную дииагностику в данном медецинском центре. Очень порадовало профессионализм работников, новизна оборудования, отличный интерьер. Спасибо вам.

    0
    Вчера 14:37

    Клиника очень понравилось, отсутствуют очередя, высококвалифицированный персонал, уровень обслуживания на высоте, престижный интерьер, сразу скажу клиника не эконом вариант, но на здоровье лучше не экономить! Каждый год посещаю и не жалею потраченных денег! Советую.

    0
    Вчера 14:31

    Центр имеет прекрасное диагностическое оборудования для профилактических обследований людей. Это очень важно, потому что всегда легче не допускать хронических болезней , чем потом их лечить. Персонал грамотный и дружелюбный. Спасибо Вам.

    0
    Вчера 14:24

    очень радует квалификация и новейшее оборудование данного центра, в таких условиях можно быстро диагностировать любое заболевание, и начать его лечить, так было со мной, за что Я очень благодарен работникам данной клиники, они буквально поставили меня на ноги!

    0
    Вчера 14:19

    Периодически прохожу полную диагностику в разных клиниках, но когда узнала о данном медицинском центре, то конечно ощутила разницу в обслуживании и в инновационном оборудовании. Приятно, когда к пациентам относятся так хороши и внимательно!

    0
    Вчера 14:18

    Замечательный центр, тут действительно работают настоящие профессионалы и специалисты своего дела. Диагностику провели очень тщательно при помощи современного оборудования. Отличный коллектив.

    0
    Вчера 13:07

    Обширный спектр услуг, отличные специалисты, хорошее отношение к клиентам. Принимают по записи в своё время, никаких очередей. Обращение со стороны персонала вежливое, уважительное.

    0
    Вчера 11:45

    Я уже некоторое время пользуюсь услугами центра "Линия жизни". Придраться абсолютно не к чему: сотрудники - профессионалы, оборудование хорошее, цены приемлемые. И результатом лечения я, естественно, довольна!

    0
    Вчера 11:20

    Сделал свой выбор на этой клинике и не прогадал,особо хочу отметить профессионализм врачей,которые вовремя выявили проблему

    0
    Вчера 9:39

    Проведение диагностики в этом медицинском центре это гарантия точного прогнозирования всех видов заболевания.

    0
    Вчера 9:38

    Соглашусь полностью, что это один из самых лучших медицинских центров! Очень отзывчивый персонал! Отличное и профессиональное оборудование! Очень профессиональный персонал! Очень нам помогли! Спасибо Вам!

    0
    Вчера 8:29

    Как по мне один из самых лучших клиник, все на высоком уровне, такого нигде в стране не найдешь

    0
    Вчера 7:13

    Долгое время были проблемы со спиной. Сделал здесь компьютерную томографию позвоночника, всё подробно объяснили, спасибо.

    0
    Вчера 3:57

    Даже не поверил сразу,что такое возможно.Но это действительно так!Отличный центр,рекомендую!

    0
    22 октября 21:36

    Хочу сказать, что обслуживание здесь находится на высшем уровне. А новейшее оборудование позволит точно поставить диагноз и назначить правильное лечение!

    +1
    22 октября 19:54

    проведение диагностики в этом медцентре-залог отсутствия проблем в будущем

    0
    22 октября 18:53

    Очень понравился ваш мед.центр, хорошее обслуживание и приятный персонал

    +1
    22 октября 17:46

    Основатели и владельцы реально думают о будущем своей страны , которое тесно связано со здоровьем ее граждан . Это радует и вселяет надежду ...

    +1
    22 октября 17:33

    Хороший мед центр, которому смело можно доверить свое здоровье. Все технологии современные.

    +2
    22 октября 17:31

    Отличный мед центр, диагностику провели доскональную и назначили правильный курс лечения. Специалисты высокого уровня и добродушное отношение к пациентам.

    0
    22 октября 17:31

    Обследоваться нужно эпизодически и здоровым людям. Это жизнь, поэтому советую обращаться туда, где к вам отнесутся с вниманием и готовы выслушать проблемы. Питерский медицинский центр Линия жизни как раз и есть такое место.

    +2
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