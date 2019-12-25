Новые правила медосмотра водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года

Данные о здоровье водителей с 2027 года будут поступать в МВД через ЕГИСЗ.

С 1 марта 2027 года в России вступают в силу обновлённые правила медицинского освидетельствования для водителей. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий в ходе круглого стола в Совете Федерации, ключевое нововведение — создание "бесшовной информационной среды": все данные обследований будут автоматически передаваться в МВД и ГИБДД.

Если у водителя при визите к врачу выявят заболевание из утверждённого перечня противопоказаний, эти сведения незамедлительно поступят в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда — в базы Министерства внутренних дел. Таким образом, информация о состоянии здоровья водителей больше не будет теряться или оставаться в бумажных архивах.

Помимо этого, в обновлённом документе будут отдельно прописаны требования к медицинским специалистам, проводящим освидетельствование. Плутницкий пояснил, что контроль за врачами будет усилен, чтобы исключить возможные ошибки и упущения.