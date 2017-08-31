Новые ограничения движения в Петербурге: схема

C 1-го сентября в Петербурге вводятся новые ограничения движения

С 1 сентября 2017 года в разных районах Петербурга вводятся ограничения движения. Об этом рассказали в петербургском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

1 сентября из-за парада нахимовцев будет закрыто движение на участке Петроградской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и Петроградская набережная от Петровской до Пеньковой улицы.

С 1 по 30 сентября движение ограничат на участке, расположенном по проспекту Шаумяна от Заневского проспекта до Таллинской улицы. А закрытие участков Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы продлевают до октября.

5-я Красноармейская от Московского до Измайловского проспекта закрыта для движения до 1 сентября, а ограничение на данном участке будет действовать до 10 сентября. Связаны ограничения с ремонтом дорожного покрытия.

1-4 сентября будет ограничено движение от Ново-Александровской улицы до улицы Грибакиных – там тоже ремонт. До 12 сентября продолжают действовать ограничения по проспекту Обуховской Обороны у Ново-Александровской улицы и у улицы Грибакиных.

Видео: архив