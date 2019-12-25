Более 90 новых маршрутов появилось в Петербурге после проведения транспортной реформы

Также в 120 маршрутов были внесены изменения и корректировки по просьбам петербуржцев.

За время действия транспортной реформы в Северной столице появилось 93 новых маршрута общественного транспорта и 450 новых остановок. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в 120 маршрутов были внесены изменения и корректировки по просьбам петербуржцев. Был введён единый регулируемый тариф и отменены все коммерческие маршруты. Таким образом, за счёт реформы город полностью перешёл на социальный транспорт.

Кроме того, в парках общественного транспорта произошло крупное обновление: с прошлого года город на Неве закупил 2,8 тыс. низкопольных автобусов. До конца текущего года планируются поставки 548 новых единиц общественного транспорта, а в 2024 году прибавится ещё 421 автобус. Наконец, обновляется и подвижной состав петербургского метро. Для подземки закупят 950 новых вагонов. В сфере городского электротранспорта ожидается пополнение парка 386 новыми трамвайными вагонами и 347 троллейбусами.

Ранее мы сообщили о том, что цифровые сервисы для пассажиров в Ленобласти внедрят в 2025 году. Разрабатывается онлайн-платформа, которая в будущем сможет отследить точное время приближения автобусов к остановке при помощи смартфона.

Фото: Piter.TV