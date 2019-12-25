Новые люди выдвинули кандидатов в ЗакС Петербурга

Общегородскую часть списка возглавил депутат Дмитрий Панов. В первую пятёрку вошли действующие парламентарии, предприниматели, общественники и управленцы.

Партия "Новые люди" официально выдвинула кандидатов на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло в общественном штабе партии на Невском проспекте. Общегородскую часть списка возглавил депутат ЗакСа Дмитрий Панов.

Вместе с ним в первую пятёрку вошли действующий депутат Ольга Герасина, заместитель генерального директора ООО "НГ-Энерго" Артём Николаев, директор АНО "Развитие ракеточных видов спорта" Алексей Кузнецов и руководитель регионального отделения партии Анастасия Васильева.

Лидер списка Дмитрий Панов отметил, что партия подошла к выдвижению с сильной и сбалансированной командой, в которой есть действующие депутаты, предприниматели, общественники, юристы и управленцы. По его словам, есть как опытные политики, так и новые лица, для которых эта кампания станет первой, но всех объединяет реальная работа.

Панов подчеркнул, что партии важно, чтобы Северную столицу представляли люди, понимающие город — через районы, дворы, бизнес, семьи, транспорт и социальные вопросы. Он также отметил, что Артём Николаев, имеющий опыт реализации инфраструктурных проектов и работы помощником депутата, усилит повестку партии. Алексей Кузнецов, мастер спорта по большому теннису с более чем 30-летним тренерским стажем, также присоединился к команде. В партии заявили, что выборы для "Новых людей" — это возможность масштабировать ту работу, которую команда уже ведёт в районах города, объединяя жителей, бизнес и социальные инициативы, чтобы вместе менять город к лучшему.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"