Новая трасса М-1 разгрузит Приморское шоссе

Новая трасса станет дублером Приморского шоссе в Курортном и Приморском районах. Протяженность четырехполосной дороги составит 7,2 километра.

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект планировки и межевания территории для строительства дублера Приморского шоссе — новой магистрали М-1. Трасса пройдет в Курортном и Приморском районах. Дорога соединит Владимирский проспект с проектируемой магистралью номер 49. Об этом уточнили в Смольном.

Глава города Александр Беглов назвал проект важнейшим для транспортной системы. По его словам, М-1 разгрузит действующее Приморское шоссе, повысит доступность туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" и обеспечит подъезды к новым жилым кварталам. Протяженность четырехполосной трассы составит 7,2 километра. Дорога пройдет севернее существующей. На новой магистрали обустроят тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта. Кроме того, проектом предусмотрено строительство канализационного коллектора длиной более 6 километров.

