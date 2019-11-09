Новая серия "Рика и Морти" выйдет 10 ноября

Новый сезон разделят на две части.

Анимационный сериал "Рик и Морти" возвращается на большие экраны. Первая серия четвертого сезона полюбившихся приключение инфантильного ученого и его внука выйдет в воскресенье, 10 ноября.

Известно, что авторы разделили сезон на две части. Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году. В России новые эпизоды в озвучке Сыендука покажет телеканал "2×2".

Сериал "Рик и Морти" запустили в 2013 году. В центре сюжета шоу — школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти — самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников. А вот его дедуля занимается необычными научными исследованиями и зачастую полностью неадекватен. Каждый раз эта парочка оказывается в самых неожиданных местах и самых нелепых ситуациях.

За время своего существования "Рик и Морти" выиграли первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик".

Видео: YouTube/Adult Swim