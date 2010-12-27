Замдиректора Выборгской школы незаметно вынес технику на 1,6 млн рублей

В Выборгской школе замдиректора перепродал цифровую технику за 3 месяца.

В Санкт-Петербурге замдиректора школы Выборгского района решил воспользоваться цифровой техникой, которая принадлежала образовательному учреждению. Так, мужчина похитил и перепродал компьютеры и ноутбуки на 1,6 млн рублей.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что перед судом оказался замдиректора по школьным информационным системам школы №482 Евгений Хуснутдинов. Установлено, что первое воровство произошло в 2016. На протяжении трех месяцев Евгений унес 26 ноутбуков, моноблок, компьютер, а также рабочее место преподавателя (состоящего из ПК). Кроме того, мужчине понадобился даже комплект робототехники Junior Skills, которая стоит около 70 тысяч рублей.

Общую сумму ущерба оценили в 1,6 млн рублей. Хуснутдинов признал свою вину. Он получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен в полном объеме возместить ущерб, который принес школе.

"С похищенным скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, реализовав третьим лицам", - подытожил судья.