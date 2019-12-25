Ночью в понедельник местами температура воздуха в Ленобласти может опуститься до -2 градусов

Местами ожидается мокрый снег.

В понедельник, 11 мая, в Ленобласти ожидается уверенный ветер, местами порывы до сильного, сообщил ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха опустится до +4, местами до -2. Днем температура поднимется до +22 градусов. Также обещают кратковременные дожди, на западе ливни и гроза. Вечером ожидается мокрый снег и снижение температуры до +6.

Ранее мы писали, что в понедельник воздух в Петербурге прогреется до +21.

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