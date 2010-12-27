Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Дети смогут насладиться красотой ночного Петербурга только летом
Сегодня, 12:03
0
Shdaria
313

Дети смогут насладиться красотой ночного Петербурга только летом

0
 
 

В Петербурге несовершеннолетние смогут увидеть очной город на Неве.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко разрешил летние ночные автобусные экскурсии для детей. Принятое в Смольном данное постановление дает возможность организовывать экскурсии на автобусах в целях показа группам несовершеннолетних жителей и гостей города. Дети смогут увидеть разведение переправ через Неву, а также принимать участие в городских праздничных мероприятиях.

Такие поездки могут быть запущены лишь с 1 мая по 31 августа. Кроме того, для осуществления подобной поездки должны соблюдаться требования безопасности.

Федеральные правила, который действуютсейчас, ограничивают организованную автобусную перевозку детей с 23.00 до 6.00. Исключения – доставка групп до аэропортов или вокзалов и незапланированное отклонение от графика движения. 
Теги: новости путешествия , новости спб , ночные экскурсии для детей в спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5