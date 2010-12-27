Домашние роды в Невском районе закончились гибелью двух младенцев

Роженица отказалась от помощи врачей и это решение обернулось трагедией.

В Невском районе правоохранительные органы обнаружили тела двух младенцев. Выяснилось, что их мать решила провести естественные роды в домашних условиях без вмешательства медиков.

Инцидент произошел 3 октября в частной квартире в доме по улице Солидарности. Около часу дня врачей скорой помощи вызвали родственники 42-летней петербурженки. К сожалению, спасти детей не удалось. Полиция прибыла на место благодаря звонку докторов.

Оперативники узнали, что женщина отказалась от помощи не только при родах, но и в консультациях специалистов. На учете по беременности она не состояла. Семья, в которой произошла трагедия - неблагополучная и состоит на учете по делам несовершеннолетних.

В настоящее время экспертиза устанавливает причины смерти новорожденных.