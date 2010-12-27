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Домашние роды в Невском районе закончились гибелью двух младенцев
Сегодня, 8:34
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lesjasap
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Домашние роды в Невском районе закончились гибелью двух младенцев

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Роженица отказалась от помощи врачей и это решение обернулось трагедией.

В Невском районе правоохранительные органы обнаружили тела двух младенцев. Выяснилось, что их мать решила провести естественные роды в домашних условиях без вмешательства медиков. 
 
Инцидент произошел 3 октября в частной квартире в доме по улице Солидарности. Около часу дня врачей скорой помощи вызвали родственники 42-летней петербурженки. К сожалению, спасти детей не удалось. Полиция прибыла на место благодаря звонку докторов. 
 
 Оперативники узнали, что женщина отказалась от помощи не только при родах, но и в консультациях специалистов. На учете по беременности она не состояла. Семья, в которой произошла трагедия - неблагополучная и состоит на учете по делам несовершеннолетних. 
 
В настоящее время экспертиза устанавливает причины смерти новорожденных.
Теги: невский район
Категории: Новости СПб

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