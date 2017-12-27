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В Петербурге ночью сгорели четыре бытовки

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Причина возгорания устанавливается.

В ночь на 14 января пожарные тушили бытовки в Невском районе города. Службам удалось ликвидировать возгорание за полчаса.

Информация о пожаре поступила около трех часов ночи. Огонь бушевал около дома №14 по набережной Обводного канала. Как оказалось, горели строительные бытовки. Охрана спала.

В МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в результате происшествия сгорело четыре бытовки размером 2,5 на 6 метров. На место происшествия прибыли шесть пожарных машин. В 04:14 утра огонь потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. 

Видео: Piter.tv

 

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Теги: новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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