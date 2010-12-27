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Ночью в Петербурге огонь уничтожил три припаркованных иномарки
Сегодня, 9:10
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lesjasap
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Ночью в Петербурге огонь уничтожил три припаркованных иномарки

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Пожарных вызывали по трем адресам.

В ночь на 25 июля произошло три возгорания транспортных средств. Во всех случаях пострадали частные автомобили, припаркованные у домов в разных районах города. Об этом сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Первый инцидент произошел в Невском районе. Около десятого здания по Клочковому переулку заполыхала иномарка "КИА". У машины полностью выгорел салон и моторный отсек.

Второй раз специалисты выезжали около часа ночи в Красносельский район. Там у дома 190 по улице Коммунаров горела "Дэу Нексия". Пострадал салон легковушки.

Третий вызов поступил по адресу улица Тельмана, 40. Как и в первом случае пострадала "КИА". С ликвидацией огня экстренные службы справились к половине четвертого утра.

Жертв ни в одном месте пожара не зафиксировано. Вое пожары были потушены за полчаса.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия

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