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Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

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Презентация  автомобиля состоится 15 июня.

Японский автопроизводитель Nissan показал дизайн нового поколения кроссовера X-Trail. В компании добавили, что презентация  автомобиля состоится 15 июня.

Пока японцы выложили в сеть лишь фотографию-тизер, где авто показали в затемненном стиле и без ручек на дверях. Тем не менее, слитые ранее в сеть фотографии, продемонстрировали, что новая модель не будет сильно отличаться по дизайну от своего предшественника. Судя по фото машины будут отличать расположением нижних передних фар и решеткой радиатора. 
Пока о технических характеристиках новой модели ничего не известно, однако американские СМИ (Nissan показали именно версию для рынка США) пишут, что основным двигателем станет модернизированный 2,5-литровый "атмосферник" мощностью около 190 лошадиных сил. 

О том, когда машина начнет продаваться в России информации пока нет. Сейчас Nissan X-Trail на отечественном рынке стоит от 1 676 000 рублей. 

Фото и видео: Nissan 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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