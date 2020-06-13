Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Презентация автомобиля состоится 15 июня.

Японский автопроизводитель Nissan показал дизайн нового поколения кроссовера X-Trail. В компании добавили, что презентация автомобиля состоится 15 июня.

Пока японцы выложили в сеть лишь фотографию-тизер, где авто показали в затемненном стиле и без ручек на дверях. Тем не менее, слитые ранее в сеть фотографии, продемонстрировали, что новая модель не будет сильно отличаться по дизайну от своего предшественника. Судя по фото машины будут отличать расположением нижних передних фар и решеткой радиатора.

Пока о технических характеристиках новой модели ничего не известно, однако американские СМИ (Nissan показали именно версию для рынка США) пишут, что основным двигателем станет модернизированный 2,5-литровый "атмосферник" мощностью около 190 лошадиных сил.

О том, когда машина начнет продаваться в России информации пока нет. Сейчас Nissan X-Trail на отечественном рынке стоит от 1 676 000 рублей.

Фото и видео: Nissan