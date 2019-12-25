Николас Ломбертс рассказал о решении перейти в "Зенит"

Экс-игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, как решился на переход в клуб в 2007 году. Об этом бывший защитник высказался в сериале "Зенит навсегда". Он отметил, что сказал отцу: "Давай попробуем". Футболист рассудил, что если не получится, то хотя бы они попытались. Ломбертс назвал тот трансфер прыжком в неизвестность, который в итоге стал лучшим решением в его карьере.

Ломбертс играл за "Зенит" с 2007 по 2017 год. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2007/2008, четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и обладателем Суперкубка страны в 2015 году.

Ранее Барбоза заявил, что Данило не перейдет в "Зенит" из-за приоритета Европы.

