Никол Пашинян намерен посетить Петербург

Премьер-минстр Армении Никол Пашинян выразил намерение присутствовать на встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в Петербурге, передает агентство ТАСС.

В ближайшее время должен отправиться на международное мероприятие, в котором должен принять участие. Сейчас должны подумать о том, как сделать, чтобы и туда не опоздал — заседание Высшего совета ЕАЭС, которое было запланировано давно, — и должен туда отбыть. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Юрий Ушаков объявил на пресс-конференции, что в период с 21 по 22 декабря в Северной столице состоятся традиционные неформальные встречи глав государств Содружества Независимых Государств, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: YouTube / Լուրեր