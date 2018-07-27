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Никита Кукушкин, Гудков и Сергей Дружко снялись в новом клипе Cream Soda на песню "Сердце лед"

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Рептилоид в исполнении Никиты Кукушкина похищает с концерта солистку группы Анну Романовскую.

В пятницу, 17 июля, в сети появился новый клип Cream Soda на песню "Сердце лед". Ролик опубликован на YouTube-канале группы. 

В клипе снялись актер Никита Кукушкин, Гудков и Сергей Дружко. По сюжету рептиоид-Кукушкин похищает солистку Cream Soda Анну Романовскую для того, чтобы жениться на ней. В этот момент Сергей Дружко намерен выследить рептилоидов. 

За пару часов ролик посмотрели около 200 тысяч пользователей. 

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер "Новых мутантов" с Мейси Уилльямс.

Видео:Cream Soda

Теги: cream soda, гулков, никита кукушкин, сергей дружко
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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