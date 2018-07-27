Никита Кукушкин, Гудков и Сергей Дружко снялись в новом клипе Cream Soda на песню "Сердце лед"

Рептилоид в исполнении Никиты Кукушкина похищает с концерта солистку группы Анну Романовскую.

В пятницу, 17 июля, в сети появился новый клип Cream Soda на песню "Сердце лед". Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

В клипе снялись актер Никита Кукушкин, Гудков и Сергей Дружко. По сюжету рептиоид-Кукушкин похищает солистку Cream Soda Анну Романовскую для того, чтобы жениться на ней. В этот момент Сергей Дружко намерен выследить рептилоидов.

За пару часов ролик посмотрели около 200 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер "Новых мутантов" с Мейси Уилльямс.

Видео:Cream Soda