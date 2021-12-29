Независимый театр «Нити» получил собственную площадку

Официальное открытие состоится 22 января в "Вавилов Лофте". Актёры экспериментального театра покажут спектакль «Мимоходец» по произведениям писателя Славы Сэ, умершего в прошлом году от коронавируса.

Театр НИТИ существует с 2013 года, но только в конце 2021 года обрёл свой дом. Площадку организовали без дополнительного финансирования, административных ресурсов, грантов или субсидий. Артисты театра своими руками сделали ремонт, развернув самую настоящую стройку. Площадка театра расположилась в креативном пространстве "Вавилов Лофт" на Кадетской линии ВО, 5, корп 2Д (4 этаж).

НИТИ - это театр, в котором всё сделано своими руками. В каждом миллиметре, стене и дощечке - вложены сила, труд и любовь. И спектакли создаются так же.



Сейчас в труппе 10 артистов. Художественный руководитель и режиссер театра – Вероника Мамонова - генератор идей, вдохновитель, поэт, педагог, актриса,, создатель легендарного спектакля "Освенцим. Записки мертвого дома", проникновенной постановки "Vfocuse" и многих других.



Миссия театра НИТИ - ПроЗа Для Человека. Театр будет близок и интересен широкой аудитории, потому что говорит о добром, доверительном, понятном и трепетном отношении к человеку и между людьми.

Открытие посвящено писателю, одному из самых известных блогеров ЖЖ, Вячеславу Солдатенкову (Славе Сэ), чья жизнь трагически оборвалась в прошлом году от коронавируса.

Я была сооснователем этой идеи. Я познакомилась со Славой через прямой эфир моего друга, а потом оказалось, что мой муж даже с ним знаком. А потом Слава ушёл из жизни. А моя мама дала мне книжку со словами "обязательно почитай". И это был Слава. И такая череда случайностей не могла быть случайной, я поняла, что это знак. Что я должна сделать всё, чтобы эта череда не прекращалась, потому что Слава - волшебник. Так возникла идея спектакля.

рассказывает актриса театра НИТИ Дарья Долгополова.