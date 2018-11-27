Незаконная дорога – угроза для жителей Кондапокшино

Строители коттеджного поселка тайком проложили дорогу через деревню Кондапокшино - исторический район Пушкина. Теперь самосвалы с мусором и грузовики со стройматериалами каждый день используют этот участок дороги для сквозного проезда к Киевскому шоссе. А жители деревни боятся лишний раз выйти на единственную улицу.

Смерть любимого четвероного друга стала для Анны первым известием о появлении новых соседей. Ее семья перебралась сюда, желая скрыться от городской суеты, еще в начале девяностых. Уютный поселок на территории города Пушкин, место действительно тихое, почти забытое. Посторонним тут делать нечего, в поселке нет ничего кроме частных домов, вокруг колхозные поля, а единственная асфальтированная улица ведет в тупик.



Грузовики со стройматериалами и мусором, курсируют по старинной улице в так называемую "Графскую Славянку" - застраиваемый дачниками, будущий коттеджный поселок, организаторы которого тайком проложили по чужой земле 400 метров грунтовой дороги, обеспечив себе в дополнение к парадному въезду, сквозной проезд к Киевскому шоссе.



Технически, это и не дорога вовсе, а грунтовый проезд для передвижения сельхозтехники, работающей в этих полях. Об организации здесь автомобильного движения и проведении строительных работ ни местная администрация, ни собственники земли были не в курсе.



Несуществующая на карте дорога, в реальности тоже есть не для всех. Воспользоваться ей могут только водители мусоровозов и привилегированные дачники, купившие в новом поселке несколько соток.



Все чего хотят обеспокоенные жители Кондакопшино - это банального соблюдения требований закона и безопасности для себя и своих детей. Ведь поселковая улица - все-таки не шоссе, а значит сквозного движения грузовиков здесь быть не должно. Так же как не может ни один собственник по своему усмотрению менять ландшафт и прокладывать себе личную трассу по чужой земле.



Почему местные власти позволяют обнаглевшим продавцам участков хозяйничать на чужой земле и использовать старинное поселение, как черных ход, мы можем только гадать, причем версий будет немного. Но пока представители власти здесь не появляются, наверное чиновники ждут, когда на неосвещенной деревенской улице без тротуаров и разметки под колеса попадет не кот, а кто-нибудь покрупнее.