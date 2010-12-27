Невский проспект перешел на светодиодное освещение

Новое освещение установили на протяжении 4,5 км.

С начала декабря Невский проспект освещается светодиодными фонарями, сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Центральный проспект стал первой крупной магистралью со светодиодным освещением, его протяженность составила 4,5 км. К реализации проекта приступили в апреле 2019 года, он будет полностью завершен в декабре этого года.

От площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта были установлены 308 новых чугунных наверший, которые были отлиты по специальному заказу. Новые светильники помогут сэкономить на электроэнергии около 2 млн рублей в год

На всей протяженности главной городской магистрали от площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта на фонари установлены 308 новых чугунных наверший, отлитых в Санкт-Петербурге по специальному заказу. По своему декору они приближены к архитектурному ансамблю магистрали, а изящная сетка на светильниках добавляет фонарям петербургской эстетики.

Ранее светодиоды использовали, но на внутриквартальных территориях, в парках, скверах и садах.

Фото: Википедия