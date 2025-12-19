Нетрезвого пассажира из Петербурга не пустили на рейс из Калининграда

Пьяный петербуржец лишился перелёта после проверки в аэропорту Храброво.

62-летнего жителя Санкт-Петербурга сняли с авиарейса Калининград — Санкт-Петербург из-за состояния алкогольного опьянения. Решение об отстранении от полёта приняли в аэропорту Храброво.

Инцидент произошёл на территории аэропорта перед посадкой на самолёт. Сотрудники службы перевозок обратили внимание на пассажира, который с трудом передвигался, говорил невнятно и имел выраженный запах алкоголя. Представитель авиакомпании признал его состояние небезопасным для перелёта и отказал в допуске на борт.

На место были вызваны сотрудники транспортной полиции. Мужчину доставили в дежурную часть, где он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении петербуржца составили административный протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

Санкции по данной статье предусматривают административный штраф либо арест на срок до 15 суток.

Ранее мы сообщили о том, что рейс из Петербурга в Москву задержался на 1,5 часа из-за атаки БПЛА.

Фото: pxhere.com