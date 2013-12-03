Нетрезвый мужчина на Загородном проспекте вышвырнул собаку с третьего этажа

Накануне, 10 августа, с пятого этажа дома №28 по Загородному проспекту нетрезвый мужчина выбросил собаку из окна. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Свидетели отметили, что "бедное животное погибло почти сразу". Полиция проводит проверку по факту гибели собаки. По предварительным данным, в трагедии виновна компания двух мужчин и женщины. Пьяную троицу отвезли в отдел полиции.
Нелюди, выкинули бы их так. Зачем заводить животное, бухай сколько влезет, пусть морды друг другу бьют. Жалко собаку…
отмечают горожане в комментариях
В соцсетях петербуржцы негодуют и отмечают, что достойного наказания хозяин пса не понесет, отделается штрафом.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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