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Нетрезвый мужчина на Загородном проспекте вышвырнул собаку с третьего этажа
Сегодня, 18:12
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвый мужчина на Загородном проспекте вышвырнул собаку с третьего этажа

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Очевидцы отметили, что собака погибла почти сразу.

Накануне, 10 августа, с пятого этажа дома №28 по Загородному проспекту нетрезвый мужчина выбросил собаку из окна. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетели отметили, что "бедное животное погибло почти сразу". Полиция проводит проверку по факту гибели собаки. По предварительным данным, в трагедии виновна компания двух мужчин и женщины. Пьяную троицу отвезли в отдел полиции.

Нелюди, выкинули бы их так. Зачем заводить животное, бухай сколько влезет, пусть морды друг другу бьют. Жалко собаку…

отмечают горожане в комментариях

В соцсетях петербуржцы негодуют и отмечают, что достойного наказания хозяин пса не понесет, отделается штрафом.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: выкинули собаку с пятого этажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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