Вышел трейлер сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления"

Премьера запланирована на 30 августа 2019 года

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер анимационного сериала "Темный кристалл: Эпоха сопротивления". Видеоролик был опубликован на ютуб-канале компании.

По сюжету трое гелфлингов узнают, что зловещие скексисы повредили волшебный кристалл, подпитывающий жизнь в мире. Герои становятся организаторами восстания, способного уничтожить жестоких захватчиков.

Участие в озвучке проекта приняли Марк Хэмилл, Саймон Пегг , Хелена Бонэм-Картер, Натали Эммануэль, Энди Сэмберг и другие. Премьера запланирована на 30 августа 2019 года

Видео: Netflix