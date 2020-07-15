Netflix опубликовал трейлер фантастического триллера "Проект "Сила"

Премьера фильма ожидается 14 августа

События кинокартины разворачиваются в Новом Орлеане, где появляется таблетка, способная дать любому человеку суперспособности. Именно так один герой на некоторое время получает силу и непробиваемость, а другой – умение вспыхивать.

Некоторое время они считают пилюлю, к которой причастна загадочная секретная организация, благом, пока не понимают, что её появление послужило началом череды смертельно опасных событий. В частности, невозможно предугадать, чем обернется прием таблетки в каждом отдельном случае.

Главные роли исполнили Джейми Фокс и Джозеф Гордон-Левитт. Режиссерами проекта стали Генри Джуст и Эриель Шульман, а сценаристом – Маттсон Томлин.



Видео: Youtube/Movie Trailers Source