Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в стране. За неделю число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось вдвое.
Страна находится в центре новой атаки, которая бросает вызов системе здравоохранения Израиля
Биньямин Нетаньяху
Премьер добавил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране могут вновь ужесточить ограничительные меры.
За последние сутки в Израиле зафиксировали 1 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных выросло до 29 170 человек. За время пандемии в стране скончалось 330 пациентов с диагнозом коронавирус.
Видео: YouTube / IsraeliPM
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