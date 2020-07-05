Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

За последние сутки в Израиле зафиксировали 1 115 случаев заражения/

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в стране. За неделю число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось вдвое.

Страна находится в центре новой атаки, которая бросает вызов системе здравоохранения Израиля

Биньямин Нетаньяху

Премьер добавил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране могут вновь ужесточить ограничительные меры.

За последние сутки в Израиле зафиксировали 1 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных выросло до 29 170 человек. За время пандемии в стране скончалось 330 пациентов с диагнозом коронавирус.

Видео: YouTube / IsraeliPM