Нервный петербуржец хотел "отправить в воздух" отделение крупного банка

Мужчина не поладил с работниками банка и пообещал взорвать отделение за не выданную ему карту.

18 ноября возмущенный житель Санкт-Петербурга позвонил в отделение банка и пригрозил все взорвать, если ему не выдадут карту, а после сам пришел с повинной в полицию, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в Центральном районе города. В отдел полиции обратились обеспокоенные представители банка, расположенного по улице Маяковского, и сообщили, что им позвонил 37-летний мужчина и заявил, что в случае невыдачи ему банковской карты он 20 ноября собственнолично "придет и взорвет" отделение.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещения и не обнаружили опасных предметов. Эвакуация не проводилась.

Отмечается, что в этот же день вспыльчивый клиент банка сам пришел в полицию с повинной. После объяснения, петербуржца отправили домой под обязательство о явке.