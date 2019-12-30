Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

В случае обнаружения данных симптомов, врачи рекомендуют пройти обследование.

Боли в пальцах и икрах могут свидетельствовать о риске возникновения инфаркта. Об этом в интервью Focus.de рассказали кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний.

Людям стоит быть внимательными при болях в икрах при ходьбе, а также болях вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает. По словам экспертов эти симптомы свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей.

В случае обнаружения данных симптомов, врачи рекомендуют пройти обследования в целях профилактики инфаркта.