Нелегальных петербургских маршрутчиков оштрафовали на 3,3 млн рублей

36 ТС были арестованы.

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что в Петербурге прошли 448 рейдов на маршрутах общественного транспорта. По итогу арестовали 36 транспортных средств, на которых осуществляли нелегальные перевозки.

Более тысячи водителей были привлечены к ответственности, возбуждено 198 дел об административных правонарушений, всего было вынесено 195 постановлений о назначении наказания в виде штрафов на сумму 3,3 миллиона рублей. Отмечается, что за последние несколько лет в Петербурге почти полностью исчезли нелегальные перевозчики: работу прекратили 10 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с автопарком в 100 машин.

Рейды продолжатся.

Ранее мы писали, что власти Петербурга вернутся к транспортной реформе в начале 2021 года.

Фото: Piter.TV